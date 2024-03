Вашингтон, 12 января, 2023, 17:41 — ИА Регнум. В 2017 году тогдашний президент США Дональд Трамп предлагал применить ядерное оружие против Северной Кореи и возложить ответственность за это на другую страну. Об этом 12 января сообщает телеканал NBC со ссылкой на новое издание книги американского журналиста Майкла Шмидта «Дональд Трамп против Соединенных Штатов: борьба с целью остановить президента» (Donald Trump v. The United States: Inside the Struggle to Stop a President).

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

При этом первоначально книга была издана в 2020 году и в новом издании в ней появился раздел о работе главы аппарата Белого дома Джона Келли в администрации Трампа в период с 2017 по 2019 год.

Также напоминается, что в сентябре 2017 года тогдашний президент США с трибуны ООН угрожал «полностью уничтожить» и разместил на своей странице в одной из соцсетей несколько записей подобного содержания.

«Больше, чем … [эти записи], Келли напугал тот факт, что за закрытыми дверями Овального кабинета Трамп продолжал говорить так, будто он хочет начать войну. Он непринужденно обсуждал идею применения ядерного оружия против Северной Кореи, говоря, что, если бы он предпринял это, администрация смогла бы обвинить кого-то другого, чтобы снять с себя ответственность», — приводит телеканал выдержку из книги.

Кроме того, в книге утверждается, что глава аппарата Белого дома в ответ на это пытался вместе с представителями военного руководства США урезонить тогдашнего американского лидера, объясняя ему почему такая идея не может быть воплощена в жизнь, так как в результате может начаться война с КНДР и говоря о массовых жертвах, однако это «никак не повлияло» на Трампа.

При этом добавляется, что экс-президента США убедили только доводы о негативных экономических последствиях такого решения, однако ненадолго, и потому Трамп затем вновь говорил о «возможности превентивной атаки» КНДР, однако его обескураживала необходимость одобрения Конгрессом США такого решения. Также Келии утверждает, что он в итоге смог сыграть на нарциссизме Трампа, убедив его показать, что он «лучший делец в мире» и выбрать дипломатический путь урегулирования.

