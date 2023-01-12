Киев, 12 января, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Вооруженные силы России высокоточными ударами по энергетической инфраструктуре Украины нарушили логистику, тем самым помешав ВСУ быстрее получить западное оружие. Такое мнение заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис 12 января.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Россия по-прежнему имеет большое преимущество огневой мощи артиллерии и в высокоточных ракетах, они серьезно ухудшили энергетическую инфраструктуру по Украине, из-за чего Киеву очень трудно поддерживать свою армию на поле боя», — цитирует Дэвиса издание 19FortyFive.

Также подполковник призвал беспристрастно наблюдать за ходом специальной военной операции на территории Украины и отметил, что Россия сохраняет за собой огромное тактическое преимущество.

Как передавало ИА REGNUM, Германия до конца марта поставит Киеву около 40 боевых машин пехоты Marder.