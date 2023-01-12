Москва, 12 января, 2023, 17:36 — ИА Регнум. В 2022 году многие западные СМИ обрушились на Россию со своими нападками, содержащими «чудовищные фальсификации». При этом в числе тех, кто позволил себе такие нападки, были и уважаемые ранее издания. Об этом заявил 12 января в ходе церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации председатель правительства России Михаил Мишустин.

Лживый голос. 1950

«Мы все столкнулись с чудовищными фальсификациями в западных медиа, пропагандой в худших традициях занимаются и старейшие, некогда уважаемые издания, и новые ресурсы блогосферы»,— заявил премьер-министр.

Напомним, в своем новогоднем поздравлении жителям России глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что граждане РФ способны противостоять любым угрозам и вызовам.