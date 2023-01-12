Анкара, 12 января, 2023, 17:31 — ИА Регнум. На западе Стамбула прогремел взрыв, сообщает 12 января агентство DHA.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Согласно полученной информации, взрыв прогремел в районе Багджылар в текстильной мастерской на западе Стамбула. Из-за мощного взрыва обломки разбросало по улице. Уточняется, что в результате взрыва пострадали люди, они были госпитализированы.

Причины происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря в ресторане, расположенном в турецком городе Айдыне, прогремел взрыв.