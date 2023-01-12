Гудермес, Чечня, 12 января, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Ранее появившиеся в интернете сообщения о якобы взятии его в плен в Артёмовске опроверг командир полка «Ахмат-1», подполковник Замид Чалаев. Видеозапись его слов 12 января разместил министр Чечни по национальной политике и внешним связям Ахмед Дудаев в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата»

Как отметил командир полка «Ахмат-1», в данный момент он находится в Гудермесе в Чечне, где по поручению главы республики Рамзана Кадырова готовит бойцов к отправке в зону спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине.

«А тем шайтанам, что распространяют слухи, я хочу сказать: я не командир «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы снять штаны и сдаться в плен», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший американский посол в России Джон Салливан заявил, что, когда русские потребовали от США гарантий безопасности год назад, в Вашингтоне сочли эти заявления из Москвы «дипломатическим театром».