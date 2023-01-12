Тверь, 12 января, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял сегодня, 12 января, участие в открытии нового детского сада, построенного по национальному проекту «Демография», в городе Вышнем Волочке. Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, новое дошкольное учреждение получило название «Теремок» и стало вторым зданием вышневолоцкого детского сада №2.

Пресс-служба правительства Тверской области Тверской Игорь Руденя в новом детском саду «Теремок» в Вышнем Волочке

«От лица жителей Тверской области хочу выразить благодарность президенту Российской Федерации, правительству страны за возможность участия региона в национальном проекте «Демография», — заявил Игорь Руденя в ходе посещения дошкольного учреждения. — Каждый год мы открываем не менее одного социального объекта. Наличие современных дошкольных учреждений будет стимулировать развитие демографии в нашем регионе».

В детском саду созданы все условия для пребывания и всестороннего развития детей — это комфортные, оснащённые современным оборудованием группы, спортивный и музыкальный залы. Здесь обустроены медицинский блок с процедурным кабинетом и пищеблок, работают системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. В детском саду оборудована зона краеведческой тематики, где представлены макеты ключевых достопримечательностей Вышнего Волочка. Учреждение полностью укомплектовано кадрами. Созданы условия для дополнительных занятий с детьми.

«Наших детей ждёт уютная обстановка, тепло и радость в общении. Ребята смогут получить дополнительное образование по хореографии, английскому языку, — рассказала заведующая детским садом №2 Светлана Попова. — Профильным направлением для нашего садика станет театрализованная деятельность. Театральное искусство ребятишкам от трёх лет будут преподавать профессиональные актёры».

Детский сад «Теремок» в Вышнем Волочке расположен на улице Бутягина. Дошкольное учреждение рассчитано на 160 мест. Здесь создано восемь групп для детей, в том числе ясельные. Одним из самых юных воспитанников детского сада стал Никита Царьков. Малышу 1 год и 6 месяцев. «Уверена, что ребёнок будет быстрее развиваться. Одно дело, когда он постоянно с родителями, другое — в окружении детей, воспитателей. Когда впервые переступили порог детского сада, были неописуемые впечатления», — рассказала мама Екатерина Царькова.

Строительство дошкольного учреждения велось специалистами военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ (ВСК). Начиная с 2019 года по национальному проекту «Демография» в Тверской области открыто 12 новых детских садов на более чем 1500 мест. Дошкольные учреждения построены в посёлке Калашниково Лихославльского муниципального округа, Старице, Лихославле, поселке Ривицкий Максатихинского района, Твери, поселках Бурашево и Эммаус Калининского района, Торопце, Торжке. Продолжается строительство детского сада в областной столице на улице Левитана на 190 мест.