Будапешт, 12 января, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Попытка Европейской комиссии остановить финансирование венгерских вузов по программе Erasmus неприемлема, сообщил 12 января журналистам глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Гергей Гуйяш «Действия Еврокомиссии против Венгрии, касающиеся программы Erasmus, неприемлемы».

Он отметил, что Брюссель требует того, что уже сделано: Будапешт уже учёл поставленные ЕК условия, на которых Венгрии должно быть выделено положенное финансирование. Чего ещё хочет ЕК, не ясно.

Напомним, ранее стало известно, что ЕК потребовала от Венгрии исключить из состава руководства вузов государственных чиновников и политиков. Касается это вузов, получающих финансирование по программе Erasmus.