Анкара, 12 января, 2023, 17:26 — ИА Регнум. «Саммит мира», предложенный Киевом, может состояться 24 февраля в штаб-квартире ООН. Об этом 12 января сообщил посол Украины в Анкаре Василий Боднар.

Mfa.gov.ua Заместитель главы МИД Украины Василий Боднар

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«Саммит мира», который Украина предложила провести при посредничестве генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, запланирован на 24 февраля в штаб-квартире организации в Нью-Йорке», ― уточнил в беседе с агентством Anadolu дипломат.

Боднар отметил, что киевский режим готов к миру, план его достижения из десяти пунктов в ноябре 2022 года на саммите «Большой двадцатки» (G20) был предложен лидером киевского режима Владимиром Зеленским.

Посол поблагодарил главу МИД Турции Мевлюту Чавушоглу, заявившего о поддержке Анкарой «мирного плана» и готовности в нём участвовать.

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По словам дипломата, надежда на достижение мира есть, но это возможно только в том случае, если «российские войска будут полностью выведены с территории Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, идею провести глобальный саммит по теме Украины и по вариантам достижения мира на этой территории лидер киевского режима Владимир Зеленский высказал 18 декабря прошлого года. Он призвал провести встречу этой зимой, заявив, что подобное мероприятие сможет «объединить все страны мира вокруг проблемы глобального мира». В частности, в Киеве предложили созвать саммит 24 февраля 2023 года, в годовщину начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инициативу режима Киева о «мирном саммите», бредовой идея и пиар-акций Вашингтона.