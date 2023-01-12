Москва, 12 января, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Российские космонавты, работающие на Международной космической станции (МКС), готовят грузовой корабль «Прогресс МС-20» к отстыковке, которая должна произойти 7 февраля, сообщил 12 января ТАСС космонавт Дмитрий Петелин.

Roscosmos/Global Look Press Корабль Прогресс МС-20

Он рассказал, что грузовой космический корабль загружают мусором, который нужно удались с МКС. Когда судно отстыкуют от станции, то оно в ходе падения почти полностью сгорит в слоях атмосферы, а оставшиеся части утонут в несудоходной акватории Тихого океана.

Взамен «Прогресса МС-20» на Байконуре готовятся запустить «Прогресс МС-22». Его старт назначен на 9 февраля. Сроки запуска сдвинули с 19 февраля из-за проблем, вызванных повреждением «Союза МС-22», из-за чего придётся досрочно запускать «Союз МС-23».

Стоит отметить, что на «Прогрессе МС-20» за время эксплуатации четыре раза, включали двигатели, чтобы увести МКС от столкновения с космическим мусором. Последний раз это было 21 декабря 2022 года.