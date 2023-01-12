В МИД Турции оценили вероятность скорой встречи с коллегами из РФ и Сирии
Анкара, 12 января, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Не исключено, что в начале следующего месяца на уровне глав МИД состоится российско-турецко-сирийская встреча, сообщил 12 января журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Иван Шилов ИА REGNUM
Мевлют Чавушоглу
«Мы работаем над датой, окончательной даты пока нет, — сказал Чавушоглу. — Возможно, в начале февраля».
Турецкий дипломат добавил, что для Москвы у Анкары есть ряд предложений, так что работа над содержанием встречи продолжается.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, два дня назад, 10 января, турецкие СМИ назвали предположительные сроки встречи Чавушоглу с российским и сирийским коллегами Сергеем Лавровым и Фейсалом Микдадом.