Вашингтон, 12 января, 2023, 17:15 — ИА Регнум. В жертву интересам американского капитала принёс жителей Украины президент Соединённых Штатов Джо Байден. Такое мнение 12 января высказал правозащитник и кандидат в вице-президенты США от партии зелёных Аджаму Барака на своей странице в одной из соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По мнению Бараки, воинственный настрой жителей США является непристойным, а конфликта на территории Украины не должно было быть.

«Я виню Байдена. Целое поколение украинцев приносится в жертву интересам американского капитала», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее конгрессмен-республиканец от штата Кентукки Джеймс Комер заявил, что Украина, наравне с Россией и Китаем, является главным противником Соединённых Штатов.