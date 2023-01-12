Махачкала, 12 января, 2023, 17:09 — ИА Регнум. В Дагестане непогода вторые сутки продолжает приводить к аварийным отключениям электроэнергии. В результате аварий на объектах электросети, к которым привела непогода, без света 12 января продолжают оставаться около 80 тыс. жителей республики.

Primorsky.ru Ведутся работы по ликвидации аварий на электросетях

«Ухудшение погодных условий, в том числе налипание мокрого снега на проводах, обледенение и штормовой ветер, привели к новым отключениям в Дагестане. Энергетики ведут восстановительные работы в непрерывном режиме», — сообщили 12 января в пресс-службе Минэнерго РФ.

По данным региональной компании «Дагэнерго», 12 января без света остаются свыше 80 тысяч жителей Бабаюртовского, Новолакского, Кумторкалинского и других районов.

Напомним, днем ранее в Дагестане без света остались 70 тыс. человек, проживающие в 40 населенных пунктах. В массовым аварийным отключениям привели сильный ветер и дождь со снегом.