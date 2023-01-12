Берлин, 12 января, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в беседе с журналистами заявила, что Германия пообещала в первом квартале 2023 года поставить киевским военнослужащим 40 БМП Marder.

Bernd Wüstneck\Global Look Press БМП Marder

«Мы пообещали Украине, что мы в первом квартале 2023 года поставим 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder, а также организуем обучение», — заявила глава оборонного ведомства в эфире телеканала Phoenix 12 января.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в ходе телефонного разговора 5 января пришли к выводу о необходимости отправке Киеву тяжеловй боевой техники.

В ходе пресс-конференции 12 января глава министерства экономики Германии Роберт Хабек призвал ФРГ не препятствовать Польше в поставке Украине немецких танков Leopard 2.