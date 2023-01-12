Париж, 12 января, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Во Франции ожидается повышение цен на отдельные товары до 40%. Новый пик инфляции анонсировали французские аналитики на март. Об этом сообщила 12 января радиостанция RTL.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономический кризис в ЕС

Среди товаров, на которые производители могут поднять цены, названы в том числе продукты питания — хлеб, макаронные изделия, консервы. Деловая газета Les Echos, в частности, сообщила, что подорожание ждет и знаменитый французский багет, включенный ЮНЕСКО в список мирового культурного наследия. Его цена выросла в 2022 году по причине подорожания муки на 15% и роста тарифов на электричество, по данным владельцев пекарен, более чем в десять раз.

Как говорится в материале радиостанции RTL, переговоры о ценах, которые ведут производители товаров и владельцы торговых сетей, должны завершиться 28 февраля.

Ранее сообщалось о растущей тревоге у жителей Франции, вызванной неуверенностью в завтрашнем дне. Так, индекс потребительской уверенности снизился в конце 2022 года до 82 пунктов.