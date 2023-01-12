Берлин, 12 января, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Глава Министерства экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил 12 января о том, что Берлин не должен препятствовать Польше в поставке Украине немецких основных боевых танков Leopard 2.

Heinrich-Böll-Stiftung Роберт Хабек

«Позиция ФРГ известна… Мы принимаем решение вместе с союзниками… Я бы разграничивал решения, которые мы принимаем для себя в части поставок оружия, и решений, которые принимают другие страны», — отметил он в ходе пресс-конференции.

Ранее президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским во Львове заявил, что Варшава передаст Киеву роту танков Leopard.