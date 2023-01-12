Москва, 12 января, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Международные резервы России по состоянию на 6 января составили $582 млрд, что на $4,5 млрд, больше, чем неделю назад. Об этом 12 января сообщает пресс-служба Банка РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«Международные резервы по состоянию на конец дня 6 января 2023 года составили 582 млрд долларов США, увеличившись за неделю на $4,5 млрд, или на 0,8%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рост объёма резервов произошёл в связи с положительной переоценкой.

Напомним, 30 декабря 2022 года российские резервы составляли $577,5 млрд. К тому времени их объём сократился за неделю на 0,7% в связи с отрицательной переоценкой.