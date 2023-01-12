Лондон, 12 января, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Киевским режим нуждается в тысячах танков от западных союзников. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Танк ВСУ

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Он добавил, что у Киева есть свои танки, но нужно «лучше, чем то, с чем мы можем выйти сейчас», потому что имеющаяся техника советских времён уже устарела.

«Нам нужны тысячи, это точно, потому что русские выставляют тысячи танков перед нашими рубежами», ― отметил дипломат.

Посол уточнил, что Киев хотел бы получить танки Challenger, Abrams и Leopard, которых, как он полагает, в избытке в Европе.

«Это то, что надо», ― констатировал Пристайко.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава киевского террористического режима Владимир Зеленский призвал западных партнёров Киева не жалеть танков для Украины. Он также указал на наличие «очень позитивных сигналов и позитивных решений» по вопросу предоставления Киеву танков. Каких именно, он уточнять не стал.

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин уверен, что поставка Киеву немецких основных боевых танков Leopard не сыграет никакой роли. Он напомнил, что была названа цифра — менее танкового батальона. По его словам, вряд ли такое количество техники существенно изменит обстановку на фронте на этом направлении.