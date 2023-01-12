Лондон, 12 января, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Пожарная бригада Лондона призывает жителей столицы не поддаваться соблазну начать отапливать дом с помощью дровяной походной печи или мангала. Это обращение было обнародовано 12 января пресс-службой оранизации.

Рудольф Эпп. Молодая пара у печи

«Это не только создаёт риск возникновения пожара, но может привести и к отравлению угарным газом», — говорится в сообщении.

В пожарной службе призвали использовать отрытый огонь только на открытом воздухе.

Напомним, в ноябре 2022 года глава минфина Великобритании Джереми Хант призвал сограждан внести посильный вклад в борьбу за энергонезависимость страны и снизить потребление электроэнергии на 15%.