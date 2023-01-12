Ереван, 12 января, 2023, 16:46 — ИА Регнум. С критикой секретариата Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за его комментарий об отмене учений ОДКБ на территории Армении в 2023 году выступил 12 января армянский МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Силы ОДКБ

«В первую очередь хотим отметить, что в компетенцию секретариата, как рабочего органа ОДКБ, не входит комментирование заявлений членов СКБ ОДКБ — высшего органа Организации. Государства-члены ОДКБ не ожидают от секретариата какого-либо понимания своих действий и решений», — говорится в заявлении пресс-секретаря МИД республики Ваана Унаняна, опубликованном пресс-службой внешнеполитического ведомства Армении.

Также пресс-секретарь МИД указал, что в уставе организации чётко прописаны задачи секретариата, и добавил, что, по его словам, последний является рабочим органом, который осуществляет организационное, информационное, аналитическое и консультативное обеспечение деятельности органов ОДКБ.

Кроме того, он призвал генсека ОДКБ осуществить проверку факта комментария со стороны секретариата, чтобы такая ситуация не произошла вновь.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что введение миротворческого контингента ОДКБ в Нагорный Карабах только ухудшит ситуацию в регионе из-за вопроса о нейтральности стран-участниц ОДКБ.