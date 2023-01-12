Лондон, 12 января, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко считает, что Запад должен поставить Киеву тысячи танков. Те, что имеются в наличии в настоящее время, не способны противостоять российской технике. Дипломат призвал к поставкам тысяч танков Challenger, Abrams и Leopard. Об этом он рассказал 12 января в интервью телеканалу Sky News.

ZEUS\ Zuma\TASS Вадим Пристайко

«Нам нужны тысячи, это точно, потому что русские выставляют тысячи танков перед нашими рубежами. У нас есть много своих, но нам нужны лучше, чем те, с чем мы можем выйти сейчас», — заявил посол.

Как отметил Пристайко, имеющиеся в избытке в Европе танки — это то, что нужно Украине сейчас, чтобы заменить ими старые, еще советских времен танки.

Ранее экс-глава британского генштаба генерал Ричард Даннат заявлял, что отправка Украине менее 50 танков Challenger не поможет Киеву как-либо изменить ситуацию на поле боя. Известно также, что правительство Риши Сунака пока ещё не приняло окончательного решения о поставках техники, и если Великобритания все же одобрит его, то она станет первой страной, которая откликнется на просьбы киевского режима оснастить ВСУ мощными западными танками.