Минобороны РФ показало кадры ударов «Града» по складам с боеприпасами ВСУ
Москва, 12 января, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Минобороны Российской Федерации показало кадры нанесения удара расчетом реактивной системы залпового огня по складам с боеприпасами ВСУ, сообщили в российском оборонном ведомстве.
«Артиллеристы навели установку «Град» по разведывательным данным, полученным от беспилотной авиации. В ходе ракетных ударов уничтожены склады с боеприпасами ВСУ», — сообщает Минобороны РФ.
По данным министерства, в зоне СВО российские артиллерийские подразделения продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, складов с боеприпасами, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники киевских боевиков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные в ходе спецоперации за последние сутки уничтожили американскую радиолокационную станцию (РЛС) киевских боевиков.