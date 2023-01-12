Москва, 12 января, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Минобороны Российской Федерации показало кадры нанесения удара расчетом реактивной системы залпового огня по складам с боеприпасами ВСУ, сообщили в российском оборонном ведомстве.

Министерство обороны России Боевая работа РСЗО в ходе спецоперации

«Артиллеристы навели установку «Град» по разведывательным данным, полученным от беспилотной авиации. В ходе ракетных ударов уничтожены склады с боеприпасами ВСУ», — сообщает Минобороны РФ.

По данным министерства, в зоне СВО российские артиллерийские подразделения продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, складов с боеприпасами, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники киевских боевиков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные в ходе спецоперации за последние сутки уничтожили американскую радиолокационную станцию (РЛС) киевских боевиков.