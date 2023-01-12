Москва, 12 января, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 12 января журналистам, что не владеет какой-либо информацией о том, что кому-то из высших российских военачальников могут присвоить звание маршала.

Пресс-служба президента РФ/ТАСС Валерий Герасимов, президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу

Дмитрий Песков «Я не располагаю информацией о наличии таких планов».

Так ответил Песков на вопрос о том, будет ли присвоено звание маршала в свете назначения Валерия Герасимова командующим объединённой группировкой войск военной операции на Украине.

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