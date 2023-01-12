Москва, 12 января, 2023, 16:33 — ИА Регнум. В Кабуле состоялась встреча специального представителя президента России по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова с министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Моттаки.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Замир Кабулов

Уточняется, что встреча состоялась в ходе визита Кабулова в Афганистан.

«Подтверждаю встречу», ― сказал в беседе с РИА новости дипломат.

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Он также добавил, что стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества, пообещав предоставить детали беседы позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД в сформированном радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) временном правительстве Афганистана Амир Хан Моттаки заявил, что в Афганистане рассчитывают на взаимодействие с Россией по вопросам экономического сотрудничества, в том числе в налаживании двусторонних торговых отношений.