Ташкент, 12 января, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Советский государственный деятель Рафик Нишанов умер 11 января на 97-м году жизни, сообщил журналистам 12 января Рахимджон Султанов. Вопрос о месте похорон пока не решён.

Сенцов Александр/Фотохроника ТАСС Рафик Нишанов

Напомним, Рафик Нишанов перешёл на партийную работу в 1951 г., с 1962 г. возглавлял Ташкентский горисполком, с 1963 г. был секретарём и членом Бюро ЦК Компартии Узбекистана.

В 1970 г. перешёл на дипломатическую работу, став чрезвычайным и полномочным послом СССР в Шри-Ланке и в Мальдивской Республике, с 1978 г. — чрезвычайным и полномочным посолом СССР в Иордании.

Был депутатом Верховного Совета СССР XI созыва. В 1985 году вернулся работать в Узбекистан, сохраняя при этом место в руководстве Президиума Верховного Совета СССР.

В 1989 г. был избран председателем Совета Национальностей Верховного Совета СССР, с 1989 по 1991 гг. являлся народным депутатом СССР, а с сентября 1991 г. — советник президента СССР Михаила Горбачёва.

На пенсию вышел в ноябре 1991 года. С