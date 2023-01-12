Санкт-Петербург, 12 января, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Зампред Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил региональным властям и правоохранительным органам разобраться со случаями, когда частные газораспределительные компании тормозят реализацию программы социальной газификации.

Rrnews.ru Газовая труба

Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом Медведев заявил в ходе рабочего совещания в Ленинградской области по вопросам реализации инициатив партии «Единая Россия» по социальной газификации субъектов Федерации. Он назвал эту проблему «тяжким наследием прошлого».

«Вот эти частные газораспределительные компании, которые вроде когда-то чего-то сделали, а теперь непомерно раздувают свои заслуги, и получается, что всё, что они сделали — все их сети, их оборудование, — оно просто «золотое». Здесь надо найти решение», — обратился Медведев к законодателям, однопартийцам в региональных парламентах, Госдуме и Совете Федерации.

По словам зампреда Совбеза, помимо административной ответственности, которую можно ужесточить, «нужны и финальные решения».

«Должен произойти некий переговорный процесс. А если договариваться не удаётся, то тогда — здесь я прошу законодателей продумать — вступает в силу государственное решение. Оно может быть основано на прокурорском акте, на судебном решении, но только так, чтобы это не затягивалось на годы вперед, это должен быть понятный, прозрачный процесс. И после этого происходит принудительное изъятие, обращение в собственность государства. Ну а как иначе?» — заявил Дмитрий Медведев.

Он предложил частным газораспределительным компаниям либо конструктивно договариваться с государством, либо не мешать процессу газификации в регионах.

Ранее Медведев заявил, что программа социальной газификации продолжится «до победного конца», а именно до тех пор, «пока не будут достигнуты показатели, которые являются для нашей страны оптимальными».