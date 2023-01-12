Лондон, 12 января, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Некоторые из помощников экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона занимались сексом в официальной резиденции на Даунинг-стрит во время вечеринки, которая проходила во время карантина накануне похорон герцога Эдинбургского, сообщает The Times.

(сс) robertsharp Даунинг-стрит в Лондоне

По данным издания, многочисленные свидетели видели, как две пары вступали в интимные отношения друг с другом на собрании помощников и официальных лиц, которое продолжалось после четырех часов утра. Свидетели рассказали о замеченных помощниках Джонсона, которые обнимались на кухне и в офисе с выключенным светом.

Уточняется, что вечеринки, которые Джонсон проводил во время общенационального локдауна из-за вспышки коронавируса, едва не стоили политику должности премьер-министра.

Ранее обозреватель Times рассказал о секс-скандале с участием британских парламентариев. Их подозревают в связях с работниками секс-индустрии во время зарубежных визитов.