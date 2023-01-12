Москва, 12 января, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Российская сторона не согласна с оценкой Анкарой «формулы мира», предложенной лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом 12 января в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

МИД РФ/ТАСС Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

Читайте также: Глава МИД Турции поддержал план Киева по урегулированию

«Нам хорошо известна оценка Турции так называемого мирного плана Зеленского, мы не можем с ней согласиться», ― подчеркнула российский дипломат.

Захарова считает, что поддержка Анкарой этой затеи киевского режима «вряд ли будет способствовать поиску оптимальных путей достижения мира на Украине». При этом представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что Россия неоднократно заявляла о неприемлемости для страны предложенного Зеленским плана о мирном урегулировании конфликта.

Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает «мирный план» Зеленского. Он добавил, что Турция ставит целью председательствовать по некоторым пунктам плана.

Ранее по теме: Захарова назвала бредовой идею Киева о «мирном саммите» на площадке ООН

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский представил десять условий «формулы мира» на Украине в ноябре на саммите G20, где выступал по видеосвязи. В декабре он высказал идею провести глобальный саммит по теме Украины и по вариантам достижения мира на этой территории. Зеленский призвал провести встречу этой зимой, заявив, что подобное мероприятие сможет «объединить все страны мира вокруг проблемы глобального мира».

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что лидер киевского режима «лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода российских войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки «с повинной в международные трибуналы». Но, по его словам, на таких условиях Россия «ни с кем разговаривать не будет».