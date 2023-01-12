Лондон, 12 января, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Лондон уверен, что Пекин не исполняет положения Объединённой китайско-британской декларации по вопросу передачи Гонконга Китаю. Об этом говорится в докладе главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли о ситуации в Гонконге, обнародованном 12 января британским дипведомством.

Zuma/TASS Подготовка к празднованию 25-й годовщины перехода Гонконга под юрисдикцию Китая

«Права и свободы Гонконга были принесены в жертву для наращивания контроля со стороны Пекина, что подрывает автономию Гонконга. Китай отказывается от образа жизни, который был обещан Гонконгу 25 лет назад», — говорится в документе.

По мнению Клеверли, в Гонконге ограничивают свободу слова, работу СМИ, а также право на собрания. Министр заявил, что в этом специальном районе местная власть якобы проводит аресты тех, кто выражает несогласие.

При этом Клеверли заявил, что Лондон настроен на конструктивную работу с новым главой гонконгской администрации Джоном Ли и по его работе будет судить о властях.

Напомним, Великобритания и Китай в 1984 году подписали декларацию о передаче Гонконга из-под британской юрисдикции под контроль КНР. Передача произошла в 1997 году. Пекин обязался, что в рамках программы «Одна страна, две системы» до 2047 года в Гонконге не будут устанавливать социалистический срой.