Минобороны Белоруссии рассказало о процессе слаживания подразделения РГВ
Минобороны Белоруссии сообщило об успешном слаживании одного из подразделений РГВ
Минск, 12 января, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Об успешном слаживании одного из армейских подразделений белорусской и российской частей региональной группировки войск (РГВ) сообщила 12 января пресс-служба министерства обороны Белоруссии.
«Одно из подразделений 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады успешно выполнило поставленные задачи в рамках слаживания белорусской и российской части региональной группировки войск», — говорится в сообщении.
Также указывается, что после успешного выполнения поставленной перед ним задачи названное подразделение было возвращено в пункт своей постоянной дислокации.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 января стало известно, что инспекция российских частей и подразделений из состава региональной группировки войск (РГВ), которые находятся на полигонах в Белоруссии, была проведена комиссией Минобороны России во главе с главкомом Сухопутных войск Вооружённых сил (ВС) РФ Олегом Салюковым.