Минск, 12 января, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Об успешном слаживании одного из армейских подразделений белорусской и российской частей региональной группировки войск (РГВ) сообщила 12 января пресс-служба министерства обороны Белоруссии.

Минобороны РФ/ТАСС Совместные российско-белорусские учения

«Одно из подразделений 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады успешно выполнило поставленные задачи в рамках слаживания белорусской и российской части региональной группировки войск», — говорится в сообщении.

Также указывается, что после успешного выполнения поставленной перед ним задачи названное подразделение было возвращено в пункт своей постоянной дислокации.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января стало известно, что инспекция российских частей и подразделений из состава региональной группировки войск (РГВ), которые находятся на полигонах в Белоруссии, была проведена комиссией Минобороны России во главе с главкомом Сухопутных войск Вооружённых сил (ВС) РФ Олегом Салюковым.