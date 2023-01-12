Медведев об успехах газификации в РФ: «А кто-то переходит на уголь и дрова»
Медведев об успехах газификации в РФ: «А кто-то переходит на уголь и дрова»
Гатчина, Ленинградская область, 12 января, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Заместитель главы Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев рассказал об улыбках на лицах людей, в дома которых провели газ в рамках программы социальной газификации. При этом в ряде соседних стран вместо экологически чистого топлива приходится топить углём и дровами.
Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом Медведев заявил 12 января на федеральном совещании «Единой России» по социальной газификации субъектов РФ. Перед совещанием зампред Совбеза побывал в гостях у семьи в деревне Большое Верево, в дом которой недавно подвели газ.
«Мы с вами обсуждаем, сколько домовладений газифицировано, как эти цифры, которые и так в три раза выросли, еще увеличить, есть весьма неплохие планы — но я уж не говорю, что самое главное есть: есть улыбки на лицах людей, которые получили газ, мы их только что видели. Что называется, почувствуйте разницу: а кто-то переходит на уголь и дрова. Но это не у нас», — сказал Дмитрий Медведев.
Напомним, зампред Совбеза РФ предложил регионам сохранить темпы социальной газификации в 2023 году, чтобы добиться полного исполнения соответствующей программы и довести уровень газификации до 82,9% в 2030 году.