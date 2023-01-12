Гатчина, Ленинградская область, 12 января, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Заместитель главы Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев рассказал об улыбках на лицах людей, в дома которых провели газ в рамках программы социальной газификации. При этом в ряде соседних стран вместо экологически чистого топлива приходится топить углём и дровами.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом Медведев заявил 12 января на федеральном совещании «Единой России» по социальной газификации субъектов РФ. Перед совещанием зампред Совбеза побывал в гостях у семьи в деревне Большое Верево, в дом которой недавно подвели газ.

«Мы с вами обсуждаем, сколько домовладений газифицировано, как эти цифры, которые и так в три раза выросли, еще увеличить, есть весьма неплохие планы — но я уж не говорю, что самое главное есть: есть улыбки на лицах людей, которые получили газ, мы их только что видели. Что называется, почувствуйте разницу: а кто-то переходит на уголь и дрова. Но это не у нас», — сказал Дмитрий Медведев.

Напомним, зампред Совбеза РФ предложил регионам сохранить темпы социальной газификации в 2023 году, чтобы добиться полного исполнения соответствующей программы и довести уровень газификации до 82,9% в 2030 году.