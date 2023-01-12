Минск, 12 января, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Программы безопасности в рамках Союзного государства Белоруссии и России, принятые чуть более года назад, уже устарели. Об этом 12 января на совещании правительства заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Мы уже в двусторонних отношениях в вопросах безопасности ой как далеко зашли, даже боюсь говорить, насколько далеко», — сказал Лукашенко.

По его словам, обстоятельства вынудили Россию и Белоруссию пойти на более тесную интеграцию. По мнению Лукашенко, чтобы ничего не «сломать», нужно действовать в соответствии со сложившимися обстоятельствами.

Напомним, в ноябре 2021 года Москва и Минск утвердили интеграционный пакет документов, предусматривающий реализацию положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы, а также 28 отраслевых союзных программ.