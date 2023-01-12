Кишинёв, 12 января, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Почти два десятка бронетранспортёров получила Молдавия от Германии. Эту технику планируется оборудовать пулемётами и использовать для подготовки к миротворческим миссиям. Об этом 12 января заявил министр обороны республики Анатолий Носатый.

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«Мы получили 19 единиц техники», ― уточнил Носатый.

Он добавил, что у этой техники есть цена, но для Молдавии «это было пожертвование со стороны правительства Германии». Глава минобороны отметил, что техника не новая, но полученные в дар бронетранспортёры модели третьего поколения прошли капитальную проверку и получили гарантийный срок работы.

«Эти бронетранспортёры уже распределены в батальоне, который принимает участие во всех миротворческих миссиях за рубежом», ― отметил министр.

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Он также сообщил, что доставленное оборудование с целью модернизации молдавской национальной армии ― первая часть помощи. Остальная поступит до конца первого полугодия. При этом, что именно направит Германия Молдавии, Носатый уточнять не стал.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью прошлого года министр обороны страны Анатолий Носатый заявлял, что Германия поставит для армии Молдавии дроны и другую военную технику. Он уточнил, что Берлин также обеспечит курсы обучения молдавским солдатам, чтобы они могли эксплуатировать полученную технику. Общая сумма военной помощи от Евросоюза составит €47 млн.