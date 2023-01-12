Минск, 12 января, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Инспекция российских частей и подразделений из состава региональной группировки войск (РГВ), которые находятся на полигонах в Белоруссии, была проведена комиссией Минобороны России во главе с главкомом Сухопутными войсками Вооружённых сил (ВС) РФ Олегом Салюковым. Об этом 12 января сообщает пресс-служба министерства обороны Белоруссии.

Russian Defence Ministry/Global Look Press Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков

Отмечается, что в Белоруссию прибыла комиссия Минобороны РФ во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками генералом армии Олегом Салюковым.

«Проинспектированы воинские части и подразделения российского компонента региональной группировки войск (сил), находящиеся на полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что также комиссией российского Минобороны была проведена проверка качества боевого слаживания РГВ.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января стало известно, что силы российской авиации прибыли в Белоруссию.