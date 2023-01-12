Главком Сухопутными войсками ВС России Салюков прибыл в Белоруссию
Комиссия Минобороны РФ провела инспекцию российских подразделений РГВ в Белоруссии
Минск, 12 января, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Инспекция российских частей и подразделений из состава региональной группировки войск (РГВ), которые находятся на полигонах в Белоруссии, была проведена комиссией Минобороны России во главе с главкомом Сухопутными войсками Вооружённых сил (ВС) РФ Олегом Салюковым. Об этом 12 января сообщает пресс-служба министерства обороны Белоруссии.
Отмечается, что в Белоруссию прибыла комиссия Минобороны РФ во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками генералом армии Олегом Салюковым.
«Проинспектированы воинские части и подразделения российского компонента региональной группировки войск (сил), находящиеся на полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь», — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что также комиссией российского Минобороны была проведена проверка качества боевого слаживания РГВ.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 января стало известно, что силы российской авиации прибыли в Белоруссию.