Москва, 12 января, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Телеканал RT со ссылкой на собственные источники 12 января опроверг информацию о сбежавшем из воинской части в Москве вооруженном автоматом и гранатами военнослужащем.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдаты России

Отмечается, что слухи о сбежавшем солдате появились после звонка в военкомат пьяного мужчины, представившегося Дмитрием Афониным и заявившего о намерении «скоро прийти взрывать».

На данный момент сотрудники правоохранительных органов ищут звонившего.

Ранее в Telegram-канале Mash сообщалось, что в Москве из воинской части сбежал солдат, вооруженных гранатами и автоматами.