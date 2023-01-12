Москва, 12 января, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Не следует вести политику, подобную той, что вела Польша во время председательства ОБСЕ, заявил 12 января российский постпред при организации Александр Лукашевич на специальном заседании постсовета ОБСЕ.

Иван Шилов ИА REGNUM ОБСЕ

Призыв был адресован к Северной Македонии и её министру иностранных дел Буяру Османи, поскольку председательство в ОБСЕ перешло в этом году к македонцам.

Османи уже рассказал, что организация будет активизировать отношения между странами и действовать в поддержку «европейской безопасности, справедливости и сотрудничества». Он отметил, что украинский вопрос будет для организации приоритетным.

Со своей стороны Лукашевич выразил надежду на то, что эти сигналы Скопье всё-таки «обретут практическое наполнение». Он отметил, что председательствующей стороне потребуется для решения поставленных задач мудрость, выдержка, дипломатическая филигранность.

Александр Лукашевич «Надеемся, в Скопье извлекут уроки из плачевного опыта польских предшественников, пытавшихся навязать организации односторонние русофобские подходы в нарушение мандата действующего председательства, определённого известным решением СМИД в Порту 2002 года».

Читайте также: Генсек ОБСЕ заявила, что Россия должна остаться членом организации

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Польша в период её председательства в ОБСЕ усердно копала «могилу для этой организации, разрушая остатки культуры консенсуса».