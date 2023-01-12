Нового главу ОБСЕ призвали не повторять опыт председательства Польши
Москва, 12 января, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Не следует вести политику, подобную той, что вела Польша во время председательства ОБСЕ, заявил 12 января российский постпред при организации Александр Лукашевич на специальном заседании постсовета ОБСЕ.
Призыв был адресован к Северной Македонии и её министру иностранных дел Буяру Османи, поскольку председательство в ОБСЕ перешло в этом году к македонцам.
Османи уже рассказал, что организация будет активизировать отношения между странами и действовать в поддержку «европейской безопасности, справедливости и сотрудничества». Он отметил, что украинский вопрос будет для организации приоритетным.
Со своей стороны Лукашевич выразил надежду на то, что эти сигналы Скопье всё-таки «обретут практическое наполнение». Он отметил, что председательствующей стороне потребуется для решения поставленных задач мудрость, выдержка, дипломатическая филигранность.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Польша в период её председательства в ОБСЕ усердно копала «могилу для этой организации, разрушая остатки культуры консенсуса».