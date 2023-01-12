Кабул, 12 января, 2023, 15:45 — ИА Регнум. В Афганистане рассчитывают на взаимодействие с Россией по вопросам экономического сотрудничества, в том числе в налаживании двусторонних торговых отношений. Об этом заявил глава МИД в сформированном радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) временном правительстве Афганистана Амир Хан Моттаки 12 января в ходе встречи в Кабуле со спецпредставителем президента России по Афганистану, директором второго департамента Азии МИД Замиром Кабуловым.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По словам пресс-секретаря МИД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хафиза Зии Ахмада, в ходе встречи речь шла «о двусторонних отношениях между Афганистаном и Россией, региональных проблемах, экономическом сотрудничестве и последних событиях в Афганистане». Об этом представитель ведомства написал в Twitter.

Напомним, в мае 2022 года временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал заявил, что Кабул настроен на расширение сотрудничества с Россией в экономической сфере, в том числе намерен закупать у России газ и нефть.