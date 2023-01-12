Красногорск, 12 января, 2023, 15:43 — ИА Регнум. За минувшую ночь в Подмосковье сразу двое военнослужащих покинули свои воинские части. Молодых людей до сих пор не нашли.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Военнослужащие

Как стало известно журналистам ИА REGNUM, сегодня ночью из воинской части в Красногорске сбежал 32-летний рядовой-контрактник Андрей А. Редакция не располагает данными, было ли при военнослужащем какое-либо оружие и по каким причинам он покинул часть. На данный момент оперативники обследовали район и проверили адрес, по которому был прописан рядовой, но сбежавшего там не оказалось.

Также сегодня ночью из другой воинской части, располагающейся в Домодедове, сбежал 36-летний контрактник Александр Б. Полиция до сих пор не установила его местонахождение.

По обоим инцидентам проводится проверка, правоохранители выясняют причину покидания воинской части, а также места, где могут скрываться сбежавшие.