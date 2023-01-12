В Подмосковье двое контрактников сбежали из воинских частей
Красногорск, 12 января, 2023, 15:43 — ИА Регнум. За минувшую ночь в Подмосковье сразу двое военнослужащих покинули свои воинские части. Молодых людей до сих пор не нашли.
Как стало известно журналистам ИА REGNUM, сегодня ночью из воинской части в Красногорске сбежал 32-летний рядовой-контрактник Андрей А. Редакция не располагает данными, было ли при военнослужащем какое-либо оружие и по каким причинам он покинул часть. На данный момент оперативники обследовали район и проверили адрес, по которому был прописан рядовой, но сбежавшего там не оказалось.
Также сегодня ночью из другой воинской части, располагающейся в Домодедове, сбежал 36-летний контрактник Александр Б. Полиция до сих пор не установила его местонахождение.
По обоим инцидентам проводится проверка, правоохранители выясняют причину покидания воинской части, а также места, где могут скрываться сбежавшие.