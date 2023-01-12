Париж, 12 января, 2023, 15:36 — ИА Регнум. 35-летний атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Аргентины по футболу Лионель Месси может продолжить карьеру в саудовском клубе «Аль-Хиляль». Об этом 12 января сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

По информации источника, руководство «Аль-Хиляля» готово предложить чемпиону мира контракт с рекордной зарплатой 280 миллионов евро в год.

Действующее соглашение Месси с ПСЖ рассчитано до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне на счету аргентинца 18 (8+10) очков по системе гол+пас в 14 матчах регулярного чемпионата Франции.

Ранее испанское издание Marca сообщало, что «Пари Сен-Жермен» готов предложить нападающему Месси новый контракт, рассчитанный до 2024 года.