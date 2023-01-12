Москва, 12 января, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Москва не оставит без ответа планы недружественных стран, включая Эстонию, по использованию замороженных активов России в своих целях. Об этом 12 января в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Дипломат подчеркнула, что такие намерения российская сторона воспринимает «исключительно как грубое посягательство на суверенную собственность».

«И, конечно, [планы] вызовут соответствующую ответную реакцию, и эта реакция будет адекватной», ― подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова добавила, что отказ недружественных стран от взаимодействия с Россией в правовом поле продемонстрирует мировому сообществу, «что они являются ворьём» и что статус суверенных активов национальных государств зависит «от конъюнктуры геополитических реалий в нескольких странах Запада».

Представитель МИД РФ подчеркнула, что Москва использует все юридические механизмы для возвращения доступа к активам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее литовские власти выступили за единое решение Евросоюза по поводу замороженных финансовых активов России. Как отметила министр внутренних дел республики Агне Билотайте, ЕС должен чётко определиться с позицией по действиям с замороженными российскими активами.

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Добавим, что власти Эстонии намерены разработать законодательную базу, необходимую для ареста и последующей конфискации российских активов, замороженных в связи с вводом западных санкций, чтобы впоследствии отдать их Киеву. В Кремле заявили, что такие действия противоречат международному праву. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, любые действия, предпринимаемые в этом контексте, «будут абсолютно ничтожны и незаконны с точки зрения международного права».