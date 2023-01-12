Москва, 12 января, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Вторые сутки подряд сводки Министерства обороны РФ свидетельствуют об успешных наступательных действиях российских войск на донецком направлении СВО. Только в результате авиационных ударов и огня артиллерии безвозвратные потери противника составили до 70 украинских военнослужащих, сообщает 12 января военное ведомство.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

По оценке главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, весь город усеян трупами украинских военнослужащих: не пожелавшие сдаться в плен уничтожены (убитыми около 500 человек).

На купянском направлении в районах населенных пунктов Кисловка, Ольшана, Табаевка, Крахмальное и Першотравневое Харьковской области уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков.

Еще более ста украинских военнослужащих уничтожено за последние сутки на краснолиманском направлении.

До 30 украинских военнослужащих ликвидированы в районах населенных пунктов Новомихайловка, Пречистовка и Новоселка Донецкой Народной Республики. Также на южнодонецком направлении благодаря работе тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии, поражены два склада боеприпасов ВСУ в районе города Запорожье и в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области, а также 76 артиллерийских подразделений на огневых позициях.

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Достижения не только на донецком направлении высоко оценили в Кремле.

«В Соледаре проделана гигантская работа. Это абсолютно самоотверженные героические действия. Не только в Соледаре, а на многих направлениях, где ведутся наступательные действия. Они будут продолжаться. Мы будем восхищаться и ценить наших героев», — пояснил Дмитрий Песков.

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Напомним, российская военная спецоперация на Украине привлекает к себе всё больше внимания. Судя по сводке Министерства обороны РФ, обнародованной накануне, 11 января, специальная военная операция на территории Украины достигла значительных успехов на донецком направлении. Подробности о ходе спецоперации — в трансляции ИА REGNUM.

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