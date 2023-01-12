Минобороны РФ заявило об успешном наступлении в ДНР: главное из сводки
Москва, 12 января, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Вторые сутки подряд сводки Министерства обороны РФ свидетельствуют об успешных наступательных действиях российских войск на донецком направлении СВО. Только в результате авиационных ударов и огня артиллерии безвозвратные потери противника составили до 70 украинских военнослужащих, сообщает 12 января военное ведомство.
По оценке главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, весь город усеян трупами украинских военнослужащих: не пожелавшие сдаться в плен уничтожены (убитыми около 500 человек).
На купянском направлении в районах населенных пунктов Кисловка, Ольшана, Табаевка, Крахмальное и Першотравневое Харьковской области уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков.
Еще более ста украинских военнослужащих уничтожено за последние сутки на краснолиманском направлении.
До 30 украинских военнослужащих ликвидированы в районах населенных пунктов Новомихайловка, Пречистовка и Новоселка Донецкой Народной Республики. Также на южнодонецком направлении благодаря работе тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии, поражены два склада боеприпасов ВСУ в районе города Запорожье и в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области, а также 76 артиллерийских подразделений на огневых позициях.
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Достижения не только на донецком направлении высоко оценили в Кремле.
«В Соледаре проделана гигантская работа. Это абсолютно самоотверженные героические действия. Не только в Соледаре, а на многих направлениях, где ведутся наступательные действия. Они будут продолжаться. Мы будем восхищаться и ценить наших героев», — пояснил Дмитрий Песков.
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Напомним, российская военная спецоперация на Украине привлекает к себе всё больше внимания. Судя по сводке Министерства обороны РФ, обнародованной накануне, 11 января, специальная военная операция на территории Украины достигла значительных успехов на донецком направлении. Подробности о ходе спецоперации — в трансляции ИА REGNUM.
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