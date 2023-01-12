Москва, 12 января, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Хореограф Максим Ставиский рассказал о состоянии олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, который продолжает находиться в тяжелом состоянии в больнице в Коммунарке, сообщает РИА Новости Спорт.

Марина Каширская ИА REGNUM Роман Костомаров

«Лежит на ИВЛ. Врачи говорят, что это не COVID-19», — сказал Ставиский.

Ранее сообщалось, что экспресс-тест на коронавирус олимпийского чемпиона 2006 года показал отрицательный результат. Тестирование спортсмена провели в московской городской клинической больнице им. Мухина, где он находится в реанимации. Позже попавшего в реанимацию с диагнозом «пневмония» Романа Костомарова перевели в Коммунарку.

По сообщению Telegram-канала SHOT, 11 января фигурист находился под медикаментозной седацией. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. По итогам пройденной диагностики у Романа Костомарова была выявлена левосторонняя пневмония в сочетании с гриппом B.