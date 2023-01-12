Брюссель, 12 января, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Планы властей Эстонии по конфискации российских активов в пользу Киева позитивно оцениваются Европейской комиссией (ЕК). Об этом 12 января заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Кристиан Виганд.

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«Мы неоднократно подчеркивали, что введение уголовной ответственности за обход санкций поможет конфисковать активы, которые пытаются скрыть. Это часть наших усилий по направлению таких средств для восстановления Украины», — сказал он, комментируя планы эстонской стороны конфисковать для киевского режима российские активы.

Также Виганд отметил, что Еврокомиссия будет считать позитивными шаги стран ЕС в таком направлении.

Отметим, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что конфискация странами Запада российских активов свидетельствуют о крахе святости частной собственности в западных странах и опасности ведения бизнеса на их территории.