Лондон, 12 января, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Британские медики обратились к правительству Великобритании с просьбой упростить процедуру выдачи виз иностранным врачам общей практики, сообщает газета Financial Times 12 января.

EPA/ANDY RAIN/ТАСС Больница в Великобритании

Член Британской медицинской ассоциации доктор Киран Шэррок связал снижение количества специалистов на почти 2 тыс. человек за последние восемь лет (с 2015 года) с подпаданием около половины всех врачей общей практики под визовые ограничение.

Отмечается, что за упрощение процедуры выдачи виз также выступает Королевский колледж врачей общей практики.

Ранее сообщалось, что лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети Twitter обратился к правительству Франции с предложением направить средства, предназначенные для помощи киевскому режиму, на строительство и содержание больниц.