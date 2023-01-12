Санкт-Петербург, 12 января, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Органы СКР по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело в связи с обнаружением архива детской порнографии на рабочем компьютере в одной из школ Пушкинского района. Ранее этим компьютером пользовался молодой специалист, уволившийся из школы еще в октябре 2022 года, однако мужчина категорически отрицает свою причастность к преступному архиву.

Pxhere.com Незаконная информация

Дело возбуждено по статье УК РФ «Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».

«Проводится комплекс действий и мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», — цитирует канал «78» сообщение следственных органов.

По данным СМИ, компьютером пользовался 21-летний мужчина, который в сентябре–октябре 2022 года работал в школе звукорежиссёром, а также вёл фотокружок для детей. Однако в разговоре с журналистами молодой человек заявил, что к компьютеру имели также доступ еще четверо сотрудников школы и некоторые учащиеся. Бывший сотрудник рассказал, что у него был конфликт с одним из педагогов школы, в результате которого он уволился. Возможно, эта история имеет отношение к обнаружению порнографии на компьютере. По предварительным данным, в числе порнографических изображений детей на компьютере обнаружены фотографии одной из учениц старших классов данной школы.