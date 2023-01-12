Москва, 12 января, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Москва будет следить за действиями Финляндии, решившей вступить в НАТО. Об этом 12 января заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия и НАТО

«Я бы хотела обратить внимание на заявления министра иностранных дел Финляндии [Пекки] Хаависто, что ядерное оружие, по его убеждению, дескать не появится на территории Финляндии после её вступления в НАТО. Однако оценивать ситуацию в этой крайне чувствительной области будем не по словам, а по делам», — сказала Захарова.

Представитель МИД РФ также обратила внимание на то, что заявление Хаависто противоречит предыдущим заявлениям представителей властей Финляндии, утверждавших, что они не выдвигали никаких предварительных условий для вступления в Североатлантический альянс. Однако, отметила она, власти Финляндии замалчивают тот факт, что военный блок объявил себя «ядерным альянсом», при этом со стороны НАТО уже звучат призывы к Финляндии к участию в учениях.

Напомним, Финляндия вместе со Швецией в мае 2022 года объявили о планах войти в НАТО. Из членов альянса не ратифицировали их заявки только Венгрия и Турция.