Москва, 12 января, 2023, 15:27 — ИА Регнум. В получении крупной взятки подозревается топ-менеджер Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Юрий Малышев, сообщает 12 января источник ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

По версии следствия, Малышев, являясь заместителем начальника управления регулирования перевозок Росавиации, получил две крупные взятки от представителя казахстанской авиакомпании за выдачу разрешений на два разовых полёта в воздушном пространстве России. Один — в период с 7 по 8 декабря 2017 года, другой — с 27 по 29 июня 2018 г.

В первом случае взятка составила 200 тысяч рублей, во втором — 126 тысяч рублей. Деньги были переведены от представителя компании «ЗирПегеб» Малышеву на карту Сбербанка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о даче взятки должностному лицу (статья 291 УК РФ).