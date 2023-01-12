Москва, 12 января, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Задержание в Латвии журналиста Марата Касема является местью за профессиональную деятельность. Его должны отпустить на свободу. Об этом заявила 12 января в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала ситуацию с журналистом «сведением счетов и политическим преследованием».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Политическому террору в Латвии нужно положить конец, и Марат Касем должен выйти на свободу и возобновить свою профессиональную деятельность», — заявила дипломат.

Напомним, о задержании в Риге латвийскими спецслужбами шеф-редактора издания Sputnik Литва Марата Касема стало известно 5 января 2023 года. Его обвиняют в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России, а также в шпионаже.

Мария Захарова сообщила, что Россия намерена добиваться подключения к освобождению журналиста таких международных структур, как ООН и ЮНЕСКО.