Минск, 12 января, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко считает, что реализация союзных программ с Россией в сфере энергетики идет «вязко», сообщает издание «СБ. Беларусь сегодня».

Александр Астафьев/POOL/ТАСС Роман Головченко

Роман Головченко оценил, что в остальных программах Белоруссия и Россия продвигаются «неплохо», семь из них полностью выполнены.

«Более вязко идет работа — мы изначально это знали и были к этому готовы — по энергетическим программам», — заявил белорусский премьер-министр.

По словам Романа Головченко, вопрос стоит в основополагающих, институциональных подходах к тому, как должны функционировать объединенные рынки, в частности, нефти и газа.

«Мы все равно завершим эту работу», — сказал Головченко.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что страна не ощутила заметных подвижек в сферах энергетики, промышленности и транспорта от реализации союзных программ с Россией.

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