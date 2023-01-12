Будапешт, 12 января, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Венгрия не планирует поставлять оружие Украине из-за опасения навредить этническим венграм в Закарпатье. Такое мнение высказал журналистам 12 января глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Иван Шилов ИА REGNUM Закарпатье

Он отметил, что возможность поставок оружия из страны могла быть обеспечена только по направлениям, ведущим через Закарпатье. Но там проживают сотни тысяч венгров. Поэтому власти страны не участвуют в поставках вооружения на Украину.

При этом, по словам венгерского чиновника, «никто не может ставить под сомнение моральную основу поставок вооружений», так как Украина является страной, подвергшейся «нападению».

Напомним, указ, запрещающий поставлять оружие Киеву, власти Венгрии приняли 7 марта 2022 года.