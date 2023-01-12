Москва, 12 января, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Российские военные в ходе спецоперации за последние сутки уничтожили американскую радиолокационную станцию (РЛС) киевских боевиков. Об этом 12 января в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», ― говорится в новой сводке о ходе спецоперации, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Конашенков уточнил, что РЛС была уничтожена в районе населённого пункта Лозовое Донецкой Народной Республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее 9 января киевские боевики лишись двух радиолокационных станций контрбатарейной борьбы американского производства. Они были уничтожены российскими военными в районах населённых пунктов Верхнекаменское и Шевченко в ДНР.